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Lübnan'dan İsrail'e liman çıkışı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus, düzenlediği basın toplantısında, İsrail sınırına yakın bölgede uluslararası bir liman inşa etmeyi planladıklarını söyledi.

08 Şubat 2018 Perşembe 18:02
Lübnan'dan İsrail'e liman çıkışı

Limanın, ülkenin güneyindeki Sur şehrine bağlı Nakura ilçesi kıyısına inşa edileceğini aktaran Finyanus, bu projenin İsrail saldırganlığına karşı yapılacağını ifade etti.

"İsrail'e karşı direniş projesi"

Projeyle birlikte İsrail sınırına yakın yerleşim bölgelerinin canlanması ve kalkınmasını beklediklerini dile getiren Finyanus, "Bu liman aynı zamanda İsrail'e karşı bir direniş projesidir." dedi.

Finyanus, İsrail'in yıllardır devam eden sınır ihlallerini hatırlatarak, "Düşmana, her zaman onlara karşı çatışmaya hazır olduğumuzu kanıtlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nden dün yapılan açıklamada, "Lübnan, İsrail'in inşa edeceği duvarı engellemek için bölgesel ve uluslararası seviyelerde tüm önlemlerini alacak ve gerekli girişimlerde bulunacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sahası anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında, yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı sürüyor. Bu bölgenin kıta sahanlığında her iki ülke de hak iddia ediyor.

İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 18:02
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