Lübnan'dan İsrail'e duvar tepkisi

Lübnan Pazartesi günü, Birleşmiş Milletler barış gücü birlikleri eşliğindeİisrail ile yapılan askeri toplantıda, İsrail'in Lübnan sınırına inşa etme isteğinde olduğu duvarın Lübnan'ın egemenliğin, ettiğini söyledi.

İsrail: Duvar kendi topraklarımızda

Lübnan-İsrail sınırına inşa edilmesi planlanan duvar ve Lübnan'ın Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramaları ülke arasında tansiyonu yükseltmişti. Lübnan'ın dddialarının aksine İsrail ordusu, duvar inşaatının kendi topraklarında gerçekleştiğini öne sürmüştü.

"13 AYRI NOKTADA İHLAL EDİYOR"

Lübnan hükümeti İsrail kontrolündeki Suriye'nin Golan Tepeleri'ne ve Lübnan sınırına inşa edilecek olan duvarın Lübnan'a ait olan topraklardan geçiyor olduğunu ifade etti. İki taraf Birleşmiş Milletler barış gücü birliklerinin gözetiminde sınır bölgesindeki Ras en Nakura bölgesinde bir araya geldi. Lübnan ordusu da inşası planlanan duvarın Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğine dair bir açıklama yayınladı. İki ülke arasında 2006 yılında büyük bir savaş yaşamıştı. Geçtiğimiz ay Lübnan devlet başkanı Mişel Avn, duvarın Lübnan topraklarını 13 farklı noktada ihlal ettiğini ifade etmişti.

"LÜBNAN'IN HAMLESİ PROVAKATİF"

Söz konusu toplantıda Lübnan tarafı İsrail'in petrol ve gaz aramalarına karşı ifadelerini de reddetti. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman uluslararası firmaları söz konusu tartışmalı sularda petrol ve gaz arama çalışmalarına dahil olmaları hususunda uyarmış ve Lübnan'ın hamlesini provokatif olarak nitelemişti.

İsrail ve Lübnan arasında halen çözülmemiş bir deniz hududu anlaşmazlığı bulunuyor. Karada ve denizde Lübnan ile İsrail arasında sınır anlaşmazlıklarının ne boyuta varacağı merak konusu.

mepanews