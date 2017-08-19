Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Lübnan’dan DEAŞ operasyonu

Lübnan ordusu,  Suriye sınırında DEAŞ'a karşı başlattığı operasyonda, Suriye rejimi ve Hizbullah ile koordinasyon içerisinde olmadıklarını açıkladı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:17
Lübnan’dan DEAŞ operasyonu

Lübnan ordusunun bu sabah ülkenin doğusunda Suriye sınırındaki DEAŞ'a karşı operasyon başlattı. Lübnan Ordusu sözcüsü Ali Gansu, Savunma  Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, operasyonun Suriye rejimi ve  Hizbullah örgütü ile koordinasyonlu yapılmadığını söyledi.

 Lübnan ordusunun, bu sabah saat 05.00'te başlattığı, "Dağların Şafağı" adlı operasyonu tek başına yürüttüğünün altını çizen Gansu,  "Ordumuz, DEAŞ mevzilerini isabetli atışlar ile vurmaya devam ediyor. Dağlık bölgedeki silahlı kişilerin sayısının 3 grup halinde toplamda 600 civarında olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

DEAŞ üyelerinin mağaralara saklanarak kendilerini korumaya çalıştıklarını belirten Gansu, operasyonun başarıya ulaşacağını, ancak önceliklerinin DEAŞ tarafından kaçırılan Lübnan askerlerini kurtarmak olduğunu vurguladı. Gansu, 2014’te 9 Lübnan askeri için Lübnan ordusunun DEAŞ ile gizli görüşmeler yaptığı iddialarını ise reddetti.

Esed rejimi ve İran destekli Hizbullah örgütü de bu sabah yaptıkları açıklama ile Suriye'nin Lübnan sınırındaki DEAŞ'a karşı operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Bazı medya organları taraflar arasında koordinasyonun bulunduğunu ama gizlendiğini iddia ediyor.

Lübnan ordusu, uzun zamandır Suriye sınırındaki Ra's Baalbek ve El-Kaa kasabalarında asker sayısını artırıyor ve ağır silahlar başta olmak üzere bölgeye malzeme sevkiyatı yapıyordu.

Lübnan hükümeti, 10 Ağustos'ta orduya, bölgedeki DEAŞ unsurlarına  karşı operasyon emri vermişti. Ordu birlikleri, birkaç aydır belli aralıklarla gerçekleşen dağlık kesimlerdeki DEAŞ mevzilerine yönelik füze ve havan saldırılarını son günlerde artırmıştı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:17
  1. Lübnan
  2. DEAŞ
  3. Suriye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın ABD'sinde neler oluyor! Topluca istifa ettiler
    1. Trump'ın ABD'sinde neler oluyor!..
    2. Türk lubünden Nasri'ye dudak uçuklatan..
    3. Barça'da forma fiyaskosu! 1 tane..
    4. Vatan haini Adil Öksüz'ün kardeşi..
    5. İlhan yine şampiyon
    6. Angela Merkel'e 'muhatabımız değilsin'..
    7. Kaza yeri incelemesinde Hero tişörtü..
    8. Adana'da atla yük taşımak yasaklandı
    9. Bilecik'in Söğüt ilçesinde trafik..
    10. Ankara Emniyet Müdürü'nden son dakika..
    11. Ankara Emniyet Müdürü'nden önemli karar
    12. Düzce'de kadın hırsız çetesi kıskıvrak..
    13. Hastalar golf arabasıyla taşınıyor
    14. Kırıkkale’de nöbette kaza kurşunu: 1..
    15. Otobüs terminallerinde Kurban Bayramı..
    16. Eski polislere FETÖ operasyonu: 12..
    17. 3 bin yılda bir açıyor! Çanakkale'de..
    18. Amerika - K.Kore gerilimi onlara yaradı
    19. Mevlüt Çavuşoğlu'dan Barcelona..
    20. Bayrampaşa'da yangın: 1 ölü, 10 yaralı
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Erdoğan'ın çağrısı Almanya'da ses getirdi!
    Erdoğan'ın çağrısı Almanya'da ses getirdi!
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’