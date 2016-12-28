Lübnan'da otobüste patlama!

Lübnan ulusal Haber ajansı, ülkenin kuzeyindeki Bekaa Vadisi'nde bir otobüste patlama meydana geldiğini duyurdu.
Bir kişinin yaşamını yitirdiği patlamada çok sayıda yaralı olduğu aktarılıyor.
Lübnan ulusal Haber ajansı, ülkenin kuzeyindeki Bekaa Vadisi'nde bir otobüste patlama meydana geldiğini duyurdu.
Bir kişinin yaşamını yitirdiği patlamada çok sayıda yaralı olduğu aktarılıyor.
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