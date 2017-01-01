Lübnan Türkiye'ye heyet gönderiyor

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili flaş bir karar aldı.

Lübnan Türkiye'ye heyet gönderiyor
Eklenme: 01 Ocak 2017, 20:04
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Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki terör saldırısında yaralanan vatandaşlarının durumunu takip etmek üzere İstanbul'a bir heyet göndereceğini açıkladı.  

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Planlamadan Sorumlu Devlet Bakanı Mişel Firavn, İstanbul'un Ortaköy'deki bir gece kulübüne yönelik terör saldırısında Lübnan vatandaşı İlyas Vardini'nin yaşamını yitirdiğine dair ailesine haber verdi.   Bu arada, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aralarında milletvekili Estefan Doveyhi'nin kızı Büşra Düveyhi ile Francois Esmar, Nidal Bişravi, Melisa Papalordo'un yaralandığı kaydedildi. 

Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in İstanbul'daki Lübnan Başkonsolosluğunu arayarak saldırıda yaralanan vatandaşlarının durumu hakkında bilgi aldığı, yaralıların durumunu takip etmek üzere İstanbul'a bir heyet gönderileceğini, ayrıca hükümetin, Türk yetkililerden hayatını kaybedenlerin isim ve uyruklarının açıklamasını beklediklerini belirttiği aktarıldı.  

Bakanlık, bir önceki açıklamasında birkaç vatandaşının yaralandığını açıklamıştı. Yerel basın ise bazı yakınlarını kaynak göstererek, bir Lübnanlıdan henüz haber alınamadığı bilgisini paylaştı.

 

 
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