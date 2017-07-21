Lübnan-Suriye sınırında silahlar patladı

Görüntüler, Lübnan-Suriye sınırındaki Arsal'dan. Suriye'deki Şam rejimiyle birlikte savaşan Hizbullah, Arsal kırsalında büyük bir askeri operasyona başladı. Şam rejimi, operasyona hava desteği veriyor.

Arsal kasabasında ateşlenen silahların hedefinde, Şam rejimine muhalif Heyet Tahrir Şam ile terör örgütü IŞİD var. Heyet Tahrir Şam ve IŞİD'liler uzun süredir dağlık bölgede ve zaman zaman birbirleriyle çatışmaya girdiler. Heyet Tahrir Şam'ın içerisinde bazı El Nusra gruplarının da yer aldığı biliniyor.

Lübnan ordusu tarafından geniş güvenlik kordonu altına alınan bölgeye basın mensuplarının girişine izin verilmiyor. Operasyonlarda şu ana kadar ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yok.

Çatışmalara girmeyen Lübnan askerleri, muhtemel saldırıya karşı eli tetikte bekliyor.

Hizbullah'a yakın yayın organlarına göre, Suriyeli muhaliflere bölgeyi terk etmeleri için süre tanındı ancak Heyet Tahrir Şam grubu silahlarıyla birlikte Arsal çevresinden ayrılmak isteyince müzakereler sonuçsuz kaldı.

İnsan hakları örgütleri, operasyon sırasında Suriyeli mültecilere yönelik ihlallerden endişe ediyor. Ayrıca Sünnilerin ağırlıkta yaşadığı Arsal'ın demografik yapısının değişmemesi yönünde uyarılar yapılıyor.

Yaklaşık 100 bin Suriyeli mültecinin yaşadığı Arsal kasabası, Suriye'deki silahlı gruplar, Hizbullah milisleri ve Lübnan ordusu arasında zaman zaman yoğun çatışmalarla gündeme geliyor.

Lübnan ordusunun 30 Haziran'da Arsal'daki mülteci kamplarına düzenlediği operasyonda resmi rakamlara göre 150, gayriresmi rakamlara göre ise 350'den fazla Suriyeli mülteci gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlara işkence yapıldığı yönünde haberler gelmiş, beş Suriyeli göçmen hayatını kaybetmişti.

Lübnan ordusu, Ağustos 2014'ten bu yana Suriye'den gelen muhalif gruplara karşı Arsal ve civarındaki bölgede operasyon düzenliyor. Bölgede iki yıl önce beş gün süren çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86 asker yaralanmıştı.