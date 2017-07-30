Lübnan-Suriye sınırında gerginlik sürüyor

Hizbullah ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında 6 gün süren ve yapılan anlaşma ile sona eren çatışmaların yaşandığı Arsal bölgesi, yerel ve uluslararası basın tarafından görüntülendi.

Yerel ve uluslararası basın mensupları, Lübnan-Suriye sınırındaki Arsal'ın dağlık bölgesinde bulunan Hizbullah örgütüne ait askeri mevzileri ve HTŞ’nin askeri karargah olarak kullandığı ancak yoğun çatışmaların ardından Hizbullah’ın eline geçen bir mağarayı da görüntüledi.

İçinde kalan kişinin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği biri düzende olan mağarada, HTŞ üyelerinin kaldığı odalar, gıda malzemelerinin bulunduğu mutfaklar, toplantı odası, silah deposu ve tuvaletlerin yanı sıra aydınlatma ve elektrik prizler de yer alıyor.

Bölgedeki Hizbullah’ın saha komutanlarından bir yetkili, mağarada basın mensuplarına 21 Temmuz’da başlayan ve 6 gün süren çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hizbullah’ın çatışmaların ardından Arsal bölgesinin yüzde 90’ını eline geçirdiğini, HTŞ’nin ise bölgenin geri kalanında faaliyet gösterdiği iddia eden Hizbullah üyesi, örgütün çatışmalar esnasındaki kayıpları ve HTŞ’nin esir aldığı Hizbullah üyeleriyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

Dağlık bölgede ise Hizbullah'a ait çok sayıda kontrol noktası ve askeri kamplar bulunuyor ancak Lübnan ordusuna ait herhangi bir askeri birimin olaması ise dikkati çekti. Bölgede perşembe günü sabah saatlerinde başlayan ateşkese rağmen gerginlik devam ediyor.

Hizbullah, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal kırsalı ile Suriye içinde yer alan Kalemun ve Filita hattındaki silahlı gruplardan HTŞ'ye karşı Suriye rejiminin hava desteğiyle 21 Temmuz Cuma günü askeri operasyon başlatmıştı.

Lübnan ordusunun katılmadığı çatışmalar 6 gün sürdü ve 27 Temmuz'da ateşkes ilan edildi. Hizbullah'a yakın kaynaklar askeri kayıplar hakkında kesin sayı vermiyor ama HTŞ çok sayıda Hizbullah militanının öldürüldüğünü iddia ediyor.

Ateşkes anlaşmasına göre, HTŞ mensupları aileleriyle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e çekilecek. Bunun karşılığında HTŞ tarafından kaçırılan Hizbullah üyeleri serbest bırakılacak.

Bununla birlikte HTŞ 8 Hizbullah üyesinin elinde bulunduğunu belirtiyor fakat Hizbullah ise kaçırılan militanlarının sayısı hakkında bilgi aktarmıyor.

Öte yandan ülkelerindeki iç savaştan kaçarak bölgedeki kamplara sığınan Suriyeli mülteciler ve bölgede yaşayan Lübnanlılar, yerleşim alanları yakınlarına düşen bombalar nedeniyle tehlike altında.

Suriye'nin güneybatısında, Lübnan sınırı yakınında yaşayan Suriyeliler, Mart 2011'de iç savaşın patlak vermesinin ardından, iki ülke arasındaki Arsal bölgesine sığınmıştı.

Buradaki kamplara yerleşen yaklaşık 70 bin Suriyeli, Esed rejimi ve müttefiki Hizbullah'ın saldırılarına maruz kalıyordu.

HTŞ, rejim karşıtı gruplarla bu saldırılar üzerine bölgede örgütlenmişti.

İran destekli Hizbullah örgütü, Suriye içerisinde Esed rejimini korumak için en az 10 bin silahlı militan bulunduruyor.

Kaynak: AA