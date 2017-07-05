''Lübnan Ordusu ve Hizbullah, işkenceyle öldürdü''

Suriye'nin Humus iline bağlı, Kuseyr ilçesi sınır bölgesinde Lübnan tarafında kurulu olan Arsel mülteci kampına geçtiğimiz Cuma günü Lübnan ordu güçleri tarafından bir baskın düzenlenmişti. Tank ve zırhlı araçlar eşliğinde düzenlenen baskında 'silahlı kişiler' olduğu iddia edilen yaklaşık en az 200 kişi gözaltına alınmıştı. Lübnan ordu güçlerinin gerçekleştirdiği baskın ve gözaltı işlemleri sırasında şiddet kullandığına dair görüntüler basına yansıdı.

Lübnan askeri kaynaklarının yaptıkları açıklamaya göre, Cuma mülteci kampına yönelik gerçekleştirilen baskında göz altına alınan kişilerden 10 tanesi, 'kronik hastalıklar' yüzünden yaşamını yitirdi. Ordu kaynakları tarafından yapılan açıklamada, ölen 10 mültecinin sıcak havalara bağlı sebepler yüzünden yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Lübnan ordu kaynaklarının gözaltına alınan 10 mültecinin 'kronik hastalıklar' sebebiyle öldüğünü açıklamasının ardından, bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını belirten Suriyeli aktivistler, gözaltına alınan mültecilerin işkence sonucu öldürüldüklerini ifade etti.

Bölgedeki Suriyeli aktivistlere göre, gözaltına alınan mülteciler sorgulanmaları sırasında maruz kaldıkları işkence sebebiyle yaşamlarını yitirdi.

Öte yandan kamptaki görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşadığı Arsel mülteci kampına gece saat 03:00 sularında düzenlenen baskına katılan güçlerin büyük bir kısmını Hizbullah milisleri oluşturuyordu. Gece yarısından sonra başlayan baskın sabah saa 08:00'de sona ermişti.

Baskında Suriyeli mültecilerin kaldıkları yerler de büyük oranda tahrip edildi.

Mepa News