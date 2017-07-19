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Lübnan ordusu Suriye sınırında operasyon hazırlığında

Lübnan ordusu Suriye sınırında bulunan Arsal ilçesindeki silahlı gruplara yönelik operasyona hazırlanıyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:56
Lübnan ordusu Suriye sınırında operasyon hazırlığında

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, dün mecliste yaptığı konuşmada, ordunun Arsal'da geniş kapsamlı bir operasyon başlatacağını ve bu operasyonun Şam yönetimi ile koordinasyon içinde olmayacağını söyledi. Hariri, mülteci karşıtı söylemlerin ise doğru olmadığı uyarısında bulundu.

Askeri operasyonda, dağlık bölgelerdeki silahlı grupların yanı sıra kayıt dışı Suriyeli mülteci kamplarının da hedef alınacağı tahmin ediliyor.

Beşşar Esed rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam (Şam Kurtuluş Kurulu) ile terör örgütü DEAŞ mensuplarının uzun zamandır Arsal'ın dağlık bölgesinde bulunduğu, zaman zaman birbirleriyle çatışmaya girdikleri biliniyor.

Operasyonun ne zaman başlayacağı konusunda net bir açıklama yapılmazken, insan hakları örgütleri operasyon sırasında Suriyeli mültecilere yönelik ihlallerin olmasından endişe ediyor.

5 LÜBNAN ASKERİ YARALANMIŞTI

Suriye ordusuna ait savaş uçakları pazartesi günü Arsal'ın dağlık bölgesine hava saldırıları düzenlemişti.

Yaklaşık 100 bin Suriyeli mültecinin yaşadığı Arsal ilçesi, Suriye'deki silahlı gruplar, Hizbullah milisleri ve Lübnan ordusu arasında zaman zaman yoğun çatışmalarla gündeme geliyor.

Lübnan ordusunun 30 Haziran'da Arsal'daki mülteci kamplarına düzenlediği operasyonda 150 Suriyeli gözaltına alınmıştı. Operasyon sırasında askerlerin bazı kampları tahrip ettiği, gözaltına alınanları insani olmayan koşullarda tuttuğu ve bu kişilere işkence yaptığı iddia edilmişti.

Arsal'daki askeri kontrol noktasında 26 Mayıs'ta düzenlenen intihar saldırısında ise 5 Lübnan askeri yaralanmıştı.

Lübnan ordusu, Ağustos 2014'ten bu yana Suriye'den gelen gruplara karşı Arsal ve civarındaki bölgede operasyon düzenliyor. Arsal kasabasında iki yıl önce ordu güçleri ile Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında çıkan ve 5 gün süren çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86 asker yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:56
  1. Arsal
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  3. Lübnan
  4. Lübnan ordusu
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