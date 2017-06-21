Lübnan nüfusunun yarısı mülteci

Ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerin bir türlü sona ermediği Lübnan, yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli, 500 bin de Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu, Lübnan'ın, nüfusunun neredeyse yarısı kadar mülteci barındırdığı anlamına geliyor.

Lübnanlı yetkililer ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında ülkedeki mülteci sayısı hakkında önemli fark göze çarpıyor. BM, kendisine kayıtlı olmayan mültecilerin sayısını hesaplamadığı için gerçek rakamları belirlemede yetersiz kalıyor.

Lübnan'da yaşayan Suriyeli mülteci sayısı BM verilerine göre 1 milyon 17 bin 433 iken, Lübnan makamları bu rakamın 1,5 milyondan fazla olduğunu ifade ediyor. BM verilerine göre ülkede 450 bin de Filistinli mülteci yaşıyor. Lübnan makamları ise bu sayının 500 binden fazla olduğunu söylüyor.

Lübnan'da yaşayan Suriyeli mülteciler

Suriyeli mültecilerin büyük kısmı ülkenin kuzeyinde ve Beka Vadisi bölgesinde bulunan farklı büyüklükteki mülteci kamplarının yanı sıra kendi imkanları ile kurdukları çadır evlerde yaşıyor.

Cebel-i Lübnan bölgesinde yer alan Kitirmaya köyünde 12 binden fazla Suriyeli mülteci bulunuyor.

Köyün sakinlerinden Ali Tafeş, 2013 yılında Suriyeli mültecilerin zor durumda olduklarını görerek kendi arazisini mültecilere bağışlamış. Başta birkaç ailenin yaşadığı alanda sayı her geçen gün artmış ve şu an burası 55 ailenin yaşadığı bir kompleks haline gelmiş.

AA muhabirine konuşan Tafeş, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin sayısının azaldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve Suriye'den yeni ailelerin gelmeye devam ettiğini söyledi.

Hiçbir karşılık beklemeden bu yardımı yaptığını belirten Tafeş, "İmkanım olsa da daha fazla aileye yer imkanı sağlasam. Ancak elimden bu kadarı geliyor" dedi.

Şam'dan geldiğini söyleyen Muna Fadlallah adlı Suriyeli kadın ise 4 yıldır bu kampta yaşadığını, Lübnan'daki diğer Suriyelilere göre kendi durumlarının daha iyi olduğunu belirtti.

Kamptaki mültecilerin birbirleriyle devamlı yardımlaştıklarını vurgulayan Fadlallah, "Elektrik çok sık gidiyor. Halimize şükrediyoruz. Çocuklarımın ne kadar daha okuldan uzak kalacağını bilmiyorum. Vatanıma dönmek ve yıkılmış da olsa kendi evimde, doğup büyüdüğüm mahallede yaşamak istiyorum." diye konuştu.

Çocuklar için ufak bir oyun alanı ve küçük oda tarzında bir sınıfın olduğu kamp, Lübnan'daki binlerce Suriyeli mültecinin sahip olmadığı bir yerleşim alanı konumunda.

Lübnan'da Suriyeli mülteci krizi büyüyor

Suriyeli mülteci sorunu, Lübnanlı yetkililer tarafından ülkede "patlamaya hazır bir bomba" olarak değerlendiriliyor.

Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan çeşitli araştırmalara göre, 2012 yılında yüzde 11 olan işsizlik oranı, Suriyeli mültecilerin ülkeye gelmesinin ardından 2016 yılında yüzde 25 seviyesine ulaştı.

"Lübnan'da Mülteci Krizi" başlığıyla geçen ay düzenlenen konferansta konuşan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi, yüz binlerce Filistinli mültecinin yaşadığı Lübnan'a 1,5 milyon Suriyeli mültecinin gelmesinin, ülkede ulusal ve sosyal krize neden olduğunu söylemişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil de 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, yüz binlerce Suriyelinin gelmesiyle ekonomik, sosyal ve güvenilik sorunları yaşayan Lübnan'ın bir kırılma noktasına geldiğini, uluslararası toplumun çok geç olmadan Lübnan'a gerekli desteği vermesi gerektiğini vurgulamıştı

Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler

Lübnan'daki 500 binden fazla Filistinli mültecinin büyük bölümü ise ülke geneline dağılmış, altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 kampta hayatlarını sürdürüyor. Yaklaşık 100 bin civarında Filistinli mültecinin yaşadığı Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda, Filistinli gruplar arasında sık sık silahlı çatışmalar çıkıyor.

Lübnan, İsrail'den sonra Filistinli mültecilerin en fazla hak ihlaline maruz kaldığı ülke konumunda. Filistinlilerin, 2001 yılından itibaren mülk edinmeleri, sahip oldukları mülkü çocuklarına bırakma hakları, doktorluk, avukatlık, eczacılık gibi 20 mesleği yapmalarına izin verilmiyor.