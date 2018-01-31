"Lübnan ile aramızda bir savaş çıkabilir"

MÜNÜBE YILMAZ

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail’in kuzey sınırlarında sürekli artan gerilimin, Lübnan ile İsrail arasında bir savaşa sebep olabileceğini söyledi. İsrail medyası, Liberman’ın bu açıklamalarını “İsrail’in Hizbullah’ı destekleyen Lübnan’a son uyarısı” manşeti ile duyurdu. Tel Aviv Üniversitesi’ndeki Ulusal Güvenlik Enstitüsü’nün konferansına katılan Liberman, Lübnan’a yapılacak saldırının bir amaç olmadığını, amacın savaşı bitirmek olduğunu iddia etti. İsrail’in Filistin’e uyguladığı işgalden dolayı Orta Doğu’yu kan gölüne çevirdiğini unutan Libarman, “Kimse macera aramıyor, fakat mümkün olduğunca kısa bir sürede savaşı bitirmek gibi bir mecburiyetimiz var. Dürüst olmak gerekirse, askerlerimizi kullanmadan Orta Doğu’daki bu savaşı bitirmek de pek mümkün görünmüyor” dedi. İsrail’in bu süre zarfında güçlü olması gerektiğini söyleyen Liberman, “Asla geri adım atmamalıyız, mümkün olduğunca sağlam ve hızlı adımlarla ilerlemeliyiz” ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Liberman’ın açıklamaları ile ilgili olarak, Rusya’nın İsrail’in endişelerini anladığını ve sınırlarının bulunduğu Rusya ile menfaat ve özgürlüklerini beraber koruyacaklarını aktararak, “Hizbullah bizim için büyük bir tehdit ve Rusya ile de bu tehditten kurtulmak için beraber çalışacağımızı umuyorum” dedi.