Lübnan Dışişleri Bakanı’nın İsrail çarkı

MÜNÜBE YILMAZ ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması üzerine, ülkesinin Doğu Kudüs’te Filistin’e destek amaçlı diplomatik misyon açmasını öneren ve Arap dünyasını ABD’ye ekonomik ambargo uygulamaya çağıran Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, geri adım attı. Basil’in el-Meyadin televizyonuna verdiği röportajda, İsrail’le ilgili yaptığı açıklamalar, ülke genelinde tartışmaya sebep oldu. Basil, Lübnan’ın İsrail’le ideolojik bir meselesi olmadığını ve İsrail’in güvenlik hakkına karşı çıkmadıklarını açıkladı. Basil’in açıklamalarına destek veren Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise, “İsrail’in varoluş hakkına asla karşı değiliz. Biz kör değiliz, sadece bölgede diğer ülkelerle beraber yaşamaya çalışıyoruz” dedi. Açıklamalarından sonra meclis üyeleri tarafından istifası istenen Basil, sözlerinin saptırıldığını ileri sürerek, Beyrut’un Arap Baharı’nın 2002’deki ilk çıkış yeri olduğunu hatırlattı ve Lübnan’ın, Arap ülkeleri arasındaki barışın her zaman arkasında olduğunu söyledi.