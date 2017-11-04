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Lübnan Başbakanı istifa etti

Suudi televizyonu Al Arabiya'nın haberine göre Lübnan Başbakanı Saad Al Hariri istifa etti.

04 Kasım 2017 Cumartesi 14:17
Lübnan Başbakanı istifa etti

Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti. Hariri, Lübnan'daki iklimin babasının suikasta uğradığı günlere benzediğini ve kendisinin de hayatına yönelik bir komplo kurulduğunu hissettiğini söyledi

Lübnan Başbakanı Saad el Hariri yaptığı televizyon konuşmasıyla istifa ettiğini duyurdu. Hariri yaptığı açıklamada, Lübnan'daki iklimin babasının suikasta uğradığı günleri andırdığını söyledi.

Saad El Hariri'nin babası Refik El Hariri, istifa ettiği 2004 yılına kadar Lübnan'da başbakanlık yapmış 2005 yılında ise bir bombalı araç saldırısında hayatını kaybetmişti.

Saad Hariri kimdir?

Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri (47), 2005 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden Lübnan'ın eski Başbakanı Sünni siyasetçi Refik Hariri'nin oğlu.

Lübnan halkının önemli bir kısmı ve başta Fransa olmak üzere bir çok Batılı ülke ve İsrail, Hariri cinayetinden Suriye rejimini sorumlu tutmuştu.

Babasının ölümünden sonra Müstakbel Hareketi'nin başına geçen Saad Hariri, 2009-2011 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı.

Hariri, siyasi kariyerinin yanı sıra babasından kalan inşaat, telekomünikasyon ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketleriyle Lübnan'ın önde gelen iş adamları arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 14:17
  1. Lübnan Başbakanı Saad Al Hariri
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