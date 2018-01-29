Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Lübnan Başbakanı Hariri Türkiye'ye geliyor

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

29 Ocak 2018 Pazartesi 17:49
Lübnan Başbakanı Hariri Türkiye'ye geliyor

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek. Hariri'nin  ziyareti iki gün sürecek.

Hariri ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin yanı  sıra, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Hariri'nin geçdiğimiz aylarda Suudi Arabistan'da esir alındığı iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 17:49
  1. Türkiye-Lübnan
  2. Suudi Arabistan
  3. ziyaret
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 yıl çalışmadan maaş aldı
    1. 15 yıl çalışmadan maaş aldı
    2. Cephanelik gibi ev!
    3. "Ankara kazandı, Tahran kaybetti!"
    4. AB Bakanı Ömer Çelik: ÖSO’yu etkisiz..
    5. Katil İsrail güçleri Filistinlilere..
    6. Kilis esnafından örnek davranış
    7. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan..
    8. Adana'da camını kırdıkları otomobilden..
    9. Eski TBMM Danışma Meclis Üyesi Dikmen..
    10. Balıkesir'de iş talebine olumsuz yanıt..
    11. Teröristlerin revir olarak kullandığı..
    12. Suriye'den Suruç'e geçen 1 terörist..
    13. 'Türkiye'ye yasak getirmemiz saçma olur'
    14. BM askerlerine saldırı... Ölüler var...
    15. YPG’liler çıldırdı! Talepleri yerine..
    16. O yasa İran meclisinden geçemedi
    17. Cezayir resti çekti... Tazminat..
    18. Hamas'tan ABD açıklaması
    19. Cape Town’da Müslümanlar ellerini..
    20. Lübnan Başbakanı Hariri Türkiye'ye..
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    'Vaktiyle tipi bozuk bir adama ihtiyaç vardı, solcu diye...'
    'Vaktiyle tipi bozuk bir adama ihtiyaç vardı, solcu diye...'
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı, şimdi azılı bir Türkiye düşmanı!
    Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı, şimdi azılı bir Türkiye düşmanı!