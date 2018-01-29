Lübnan Başbakanı Hariri Türkiye'ye geliyor
Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.29 Ocak 2018 Pazartesi 17:49
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek. Hariri'nin ziyareti iki gün sürecek.
Hariri ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Hariri'nin geçdiğimiz aylarda Suudi Arabistan'da esir alındığı iddia edilmişti.