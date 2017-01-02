LPG'ye 14 kuruş zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasından ( PÜİS) yapılan yazılı açıklamada, "benzin ve motorinde bugün için fiyat değişikliği beklenmezken, otogazda yarından geçerli olmak üzere 14 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" denildi.
Otogaza yapılacak 14 kuruş fiyat artışını PÜİS, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Eklenme: 02 Ocak 2017, 10:43
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasından ( PÜİS) yapılan yazılı açıklamada, "benzin ve motorinde bugün için fiyat değişikliği beklenmezken, otogazda yarından geçerli olmak üzere 14 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" denildi.