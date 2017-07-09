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LPG’li araç kullananlar dikkat!

Malatya sanayi sitesinde çalışan LPG ustası Ümit Çelik, LPG’li araç kullanan sürücüleri uyararak, “Yaz mevsiminde depolarını tam doldurmasınlar. Eğer sızdırma olursa kötü sonuçlar doğabilir. Mümkünse sanayiye gelip sızdırmazlık kontrolü de yaptırsınlar” dedi.

09 Temmuz 2017 Pazar 17:45
LPG’li araç kullananlar dikkat!

Malatya’da hava sıcaklığı 50 dereceye kadar çıkarken, Likit Petrol Gazı (LPG) ile çalışan araçların bakım ve onarımı ile uğraşan ustalar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle sızdırmazlık kontrolü yapılmayan LPG’li araçların büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, araç sahiplerine tavsiyelerde bulundu.

Malatya sanayi sitesinde çalışan LPG ustası Ümit Çelik, yaz mevsiminde LPG’li araç kullanan sürücüleri uyararak, sürücülerin araçlarını servise götürüp bakım ve onarımını yaptırması gerektiğini ifade etti. Çelik, “Özelikle LPG kullanan araç sahipleri sabah erken saatlerinde yakıtlarını alsınlar ve mümkünse LPG depoyu tam doldurmasınlar, uzak yolla gidiyorlarsa sabah erken saatlerinde doldursunlar. Trafikte kısa mesafe gidiyorlarsa depolarını tam doldurmasınlar, yaz mevsim nedeniyle LGP basıncı yükseliyor bundan dolayı da araçlarda sorun olabiliyor” şeklinde konuştu. 

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 17:45
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