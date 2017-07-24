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Lozan Antlaşması 2023'te bitmiyor mu?

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sevtap Demirci antlaşmanın bir bitiş tarihi olmadığı iddia etti.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:14
Lozan Antlaşması 2023'te bitmiyor mu?

Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalandı. Yani bugün anlaşmanın 94. yıl dönümü.

Lozan hakkında yaptığı çalışmalarla tanınan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sevtap Demirci son dönemde fısıltı olarak dile getirilen "Lozan antlaşmasının 2023'te sona ereceği" iddiasına cevap verdi.

"LOZAN'IN BİTİŞ TARİHİ YOK"

Demirci şunları iddia etti;

"Hem Türkiye'de hem İngiliz arşivlerinde benim neredeyse görmediğim belge kalmadı.

Bu belgelerin hiç birisinde bu antlaşma 100 yıl sonra sona erecektir veya bir bitiş tarihi vardır diye bir şey yok."

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:14
  1. Lozan antlaşması
  2. Lozan Antlaşması’nın yıldönümü
  3. lozan antlaşması ne zaman bitiyor
  • abdoabdo5 dk önce
    lozan antlaşmasının bitmesini yahudiler hiç istemez. zaten o sebepten bu zor durumlardan geçiyor tc devleti. esas baş çıban perde arkasındaki terörist ısrael vede içimizdeki yahudi vatan hainleridir. gerek abd ,england ve bazı ab ülkeleriısraeilin sömürgesidir yahudilerin yönetimindedir. yeni seçilen trump ve dış işleri bakanı yahudidir. gerek daeş-ışid-pkk-fatöş-ypg vesaire terör örgütleri bunların ve ab nin besleyip , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri.................
  • Ahirzaman Yolcusu 2023Ahirzaman Yolcusu 202310 dk önce
    Hele bi zamanı gelsin.. işte o zaman ALLAH'IN İZNİYLE BİZ BİTTİ DEYİNCE BİTER !!!!!!!
  • adanalıadanalı21 dk önce
    islama ve türk milletine ihanet eden cehepe müdürü ismet ,, ateşler içinde yatsın,ülkenin geleceğini satmış, bunun yaptığını düşman yapmadı ...torunları hala iş bankasının hissedarı , alçak herifler çalışarakmı aldınız bankayı,,fakir pakistanlıların hilafetin kurtuluşu için gönderdiği paraları bile yediler hainler..
  • tokadcitokadci26 dk önce
    Lozan 2023te bitecek diyenler keske yunan galip gelseydi diyen kadir patlamis misiroglunun muritleridir.cok istiyorsaniz girmeye calistiginiz ab devletleri orda cagirin savasinataturkten daha iyi bir antlasma imzalatin sonra konusun.daha adalari koruyamadinizyaverinizi taniyamadiniz gelmis konusuyorsunuz.
  • Yavuz Selim Yavuz Selim 35 dk önce
    İsmet İnönü "100 yıl daha kazandık" ı niçin söyledi?Çünkü var ama masada hesaplarına göre Türkiye olmamalı.Ama Tayyip Erdoğan da bu planı bozuyor ;)
  • vatansevervatansever37 dk önce
    Memoli yavrum senin tarih ogretmenin kimdi?lozan niye kalici imis deyiver hele.. ben sinirlarima sigmiyorum...batumu,kerkuk,musul,adalari geri alacam,bogazlara sahip olacagim(montridan sonra) varmi diyecegin,?onlar alirken sesin cikmadida,bakalim ben geri alinca sesin cikacak mi?
  • Mehmet EminMehmet Emin37 dk önce
    Sevr zaten hukumsuzdur hic kabul gorulen bir antlasma olmadi dahada otesi Lozana gidilirken sen galip gidiyorsun o masaya sahip oldugun topraklari verip birde tazminat alicagin yerde almiyorsun kimi kandiriyorsunuz kardesim o eskidenmis..
  • GAZİGAZİ40 dk önce
    Gün yaklaştı kasinmaya başladınız değilmi. Yine bir fitne çıkarmaya başladınız. Neymiş öyle bir anlaşma yokmuş lan bunu elin gavuru dese neyse size ne oluyor. Bire gafiller
  • TARİHÇİTARİHÇİ49 dk önce
    Lozan Antlaşması kağıt üzerinde devam etse de Reis-i Cumhur'umuz Recep Tayyip Erdoğan(Allah celle celâlühü ondan razı olsun) icraatları ile Lozan'ı bitirdi... Devletimiz artık kendisine Lozan antlaşmasıyla çizilen sınırların hem siyaseten hem ekonomik hem askeri hem sınır okarak çok ötesinde. Daha da ötesinde olacak İnşãAllah... Vesselâm.
  • hrnhrn52 dk önce
    Sen git ingilterede ev tut,sonra gidemeyebilirsin
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