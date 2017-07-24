Lozan Antlaşması 2023'te bitmiyor mu?

Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalandı. Yani bugün anlaşmanın 94. yıl dönümü.

Lozan hakkında yaptığı çalışmalarla tanınan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sevtap Demirci son dönemde fısıltı olarak dile getirilen "Lozan antlaşmasının 2023'te sona ereceği" iddiasına cevap verdi.

"LOZAN'IN BİTİŞ TARİHİ YOK"

Demirci şunları iddia etti;

"Hem Türkiye'de hem İngiliz arşivlerinde benim neredeyse görmediğim belge kalmadı.

Bu belgelerin hiç birisinde bu antlaşma 100 yıl sonra sona erecektir veya bir bitiş tarihi vardır diye bir şey yok."