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Love'a ilk onbir yolu açıldı

Beşikltaş'ta yeni transfer Vagner Love, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:26
Love'a ilk onbir yolu açıldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş müsabakasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş'ta; Teknik direktör Şenol Güneş, Gençlerbirliği'ne karşı takım kadrosunda çok büyük değişiklikler yapmayı düşünmüyor.

Sakatlıkları henüz tam olarak geçmeyen ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Atiba ile Tosic'in riske edilme ihtimali düşük. Tosic'in yokluğunda Pepe-Medel ve Pepe-Vida'lı ikililer deneyen Güneş'in Ankara'da yine Pepe-Vida ikilisi ile oynaması ve defans kurgusunu kalede Tolga, geri dörtlüde Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Adriano'dan oluşturması bekleniyor.

Orta ikilide Oğuzhan'ı kulübeye çekerek Medel-Tolgay ikilisi ile maça başlaması beklenen Güneş'in hücumda yapacağı değişiklik ise Negredo'nun yerine Vagner Love'ı oynatması olacak. Quaresma, Talisca ve Babel'in önünde gol silahı olarak Vagner Love'ı oynatacak olan Güneş, bir diğer yeni transfer Cyle Larin'i de maç kadrosuna alarak maçın gidişine göre 2. yarıda sahaya sürmenin planlarını yapıyor.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:26
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