Love yarın imzayı atıyor

Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor ile Vagner Love transfer için her konuda anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklamalar yapılmadı.

Haber 1903'ün haberine göre;Vagner Love ile Alanyaspor Kulübü arasındaki para probleminin çözüldüğü ve Vagner Love’ın Beşiktaş’a transferinin tamamlanması için evrakların hazırlandığı öğrenildi.

Kısa süre içerisinde Beşiktaş’ın bu transferi duyurması bekleniyor. Siyah beyazlıların yeni transferi Vagner Love'ın yarın İstanbul'da kendisini Beşiktaşlı yapan imzayı atması bekleniyor.