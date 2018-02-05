Love mi, Eto’o mu?

Beşiktaş’ta Cenk Tosun’un Everton’a transferinin ardından forvet arayışları tüm hızıyla devam ederken taraftarlarda sosyal medyada yıldız iki isim üzerinden kamuoyu yoklaması yapıyor. Kartal, geçtiğimiz günlerde takımından ayrılmak istediğini açıklayan Samuel Eto’o ve Alanyaspor’un yıldız ismi Vagner Love üzerinde yoğunlaştı.

Sıcak Temas Sürüyor

Love için istedikleri rakamda direnen Aytemiz Alanyaspor yöneticileriyle teması kesmeyen Siyah-Beyazlılar, Eto’o ile de görüşmelere devam ediyor.