Love mi, Eto’o mu?
Siyah Beyazlı taraftarlar, sosyal medya platformlarında Love mı Eto’o mu anketlerine başladı.05 Şubat 2018 Pazartesi 14:46
Beşiktaş’ta Cenk Tosun’un Everton’a transferinin ardından forvet arayışları tüm hızıyla devam ederken taraftarlarda sosyal medyada yıldız iki isim üzerinden kamuoyu yoklaması yapıyor. Kartal, geçtiğimiz günlerde takımından ayrılmak istediğini açıklayan Samuel Eto’o ve Alanyaspor’un yıldız ismi Vagner Love üzerinde yoğunlaştı.
Sıcak Temas Sürüyor
Love için istedikleri rakamda direnen Aytemiz Alanyaspor yöneticileriyle teması kesmeyen Siyah-Beyazlılar, Eto’o ile de görüşmelere devam ediyor.
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