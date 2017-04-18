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Lösemiyi yendiği sahalarda hakemlik yapıyor

Zonguldak'ta, yakalandığı lösemiyi, yenen Mehmet Can Çep, bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da yeşil sahalarda düdük çalıyor.

Lösemiyi yendiği sahalarda hakemlik yapıyor
Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:28

Metin ve Cemile Çep çiftinin çocukları Mehmet Can, 9 yaşında yakalandığı Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığıyla mücadelesinde, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2,5 yıl kemoterapi ve ilaç tedavisi gördü.

Doktorların sürekli hareket etmesini, moral ve motivasyonunu yüksek tutmasını istediği Çep, 2013'te babasının yöneticiliğini yaptığı amatör lig takımlarından Güvenlikgücüspor'da futbol oynamaya başladı.

Futbol sayesinde iyileşme süreci hızlanan ve 2 yıl sonra başvurduğu Aday Hakem Kursunu başarıyla bitiren Çep, bu süreç içerisinde 60 maçta düdük çaldı.

Kozlu Anadolu Lisesi son sınıfta eğitimine devam eden, aynı zamanda Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İl Gençlik Kolu Başkanlığı görevini de sürdüren Çep, çok yönlü mücadelesiyle lösemiye yakalanan gençlere umut olmaya çalışıyor.

"Bu hastalığa yakalanmak bir son değil"

Çep, hastalığının kendisine çok şey öğrettiğini ifade ederek, "Moral olarak da beni yüksekte tutan sadece futboldu. Kanseri futbol sayesinde yendim. Zamanında aynı şeyler benim başıma geldi. Ben de genç kardeşlerime yardım etmeye çalışıyorum, onları bilgilendiriyorum. Bu hastalığa yakalanmak bir son değil, hayat bitmiyor. Umutlarını kaybetmesinler, iyileşebilirler. Asla pes etmemelerini öneriyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

 
EtiketlerZonguldakAnadolu LisesiKozluGazi Üniversitesi
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:28
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