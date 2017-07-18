Lösemili Ela için Yenişehir seferber oldu

Acıbadem Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören lösemili minik Eslem Ela Taşçı için Türkiye’nin birçok yerinde kampanyalar yapılmış, ilik aranmış, fakat bulunamamıştı.Yenişehir’de 4 gün boyunca kan örnekleri alınarak, Ela için uygun ilik bulunmaya çalışılacak. Eslem Ela Taşçı için 18-19-20 ve 21 Temmuz (Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma) günleri saat 12:30 ile 20:30 arasında Bursa Kızılay Kan Merkezi ekibi, Yenişehir Heykel Meydanı’nda seferber olacak. Kızılay Kan Merkezi ekibi, 18-19-20 ve 21 Temmuz günleri hem kan bağışı kabul edecek, hem de Ela’ya umut ışığı olmak isteyenlerden kan örneği alacak.

MinikEla’nın dayısı Selçuk Yılmaz, gerekli olan iliğin en kısa sürede bulunması gerektiğini belirterek, “Kızımız şu an hastanede tedavi altında. Kızımız Ela için en kısa sürede kök hücre bulmamız gerekiyor. Bu da bağışçıların katkılarıyla olacak. Bağış konusunda Yenişehirli vatandaşların desteğine ihtiyacımız var. Ne kadar bağış yapılırsa kök hücre bulma şansımız o kadar çok artar” dedi.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde Ele için kampanyalar yapıldığını kaydeden Dayı Selçuk Yılmaz, “Türkiye Ele için seferber oldu. Sanatçılar da dahil Türkiye’nin bir çok yerinde Ela için kampanyalar yapıldı. Ancak Ela’ya uyan kök hücreyi bir türlü bulamadık. Yenişehirli vatandaşlardan ricamız, 18-19-20 ve 21 Temmuz günleri kampanyaya katılsınlar. Onların bağışları, Ela ve Ela gibi evlatlarımızın kurtulmasına vesile olacak. Bizlere destek olan, dualarını esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Kampanyanın ilk gününde Yenişehirliler minik Ela’ya yardımcı olmak için adeta seferber oldu.