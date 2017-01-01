Londra'dan MESA’ya çifte ödül

Yarışmaya Avrupa’dan katılan yüzlerce projenin; tasarım, kalite, hizmet, yenilikçilik, özgünlük ve sürdürülebilirlik gibi birçok başlık altında titiz bir şekilde değerlendirilerek en iyilerin belirlendiği European Property Awards’da bu yıl MESA, iki projesiyle iki ayrı kategoride büyük ödüle uzandı.

European Property Awards 2017-2018’de, MESA Cadde “Architecture Multiple Residence for Turkey” kategorisinde, MESA Koza66 da “Residential High-Rise Architecture” kategorisinde rakiplerini geride bırakarak, büyük jüri tarafından ‘alanlarındaki en iyi proje’ olarak seçildiler. European Property Awards 2017-2018 ödülleri, gayrimenkul ve mimarlık dünyasının buluşma noktasına dönüşen bir Gala Gecesi ile sahiplerine verildi.

26’ncı yılı geride bırakan International Property Awards (IPA), düzenlendiği başta Avrupa’da olmak üzere, İngiltere, ABD, Afrika, Asya Pasifik, Arabistan, Kanada, Karayipler ile Orta ve Güney Amerika bölgelerinin en büyük ve prestijli programı olarak ilk sırada yer alıyor.