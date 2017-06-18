Londra'daki yangın sonrası en az 70 kişi kayıp!

Londra'daki 24 katlı Grenfell Tower'daki yangın sonrası devam eden arama çalışmalarına can kurtaran köpekler dahil oldu.

Londra itfaiyesi en az 70 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Kayıp 70 kişiyi ve aynı zamanda cesetleri bulmak içi köpekler binanın her yerini didik didik ediyor.

Köpeklerin giydiği botlarsa dikkat çekiyor. Yangın ve sonrasındaki söndürme çalışmalarında enkaza dönen binadaki cam ve benzeri yaralayıcı maddelere karşı köpeklere koruyucu botlar giydirildi.

Binada insanların giremediği yerlere girerek cansız bedenleri bulmaya çalışan köpekler binanın en üstüne kadar çıkmayı başardı. İtfaiye ekipleri ilk kez dün 24'üncü kata ulaşmıştı.

Cesetler teşhis edilemeyecek durumda olabilir

Binada hayatta kalan kimsenin olmadığı açıklandı. 17'den 30'a yükselen ölü sayısının yüzü geçebileceği belirtiliyor. Cesetlerse teşhis edilemeyecek durumda olabilir.

Yangının başlama nedeni olduğu tahmin edilen buzdolabıyla ilgili iddialar da gündemde. Özellikle yalıtım konusuna değinen ve kaplamayı gerçekleştiren firmayı eleştiri yağmuruna tutan İngiliz basını, sadece 5 bin Sterlin farkla yapılacak yangına dayanıklı bir kaplamanın, bu kadar hayat kaybı olmasını elgelleyeceğini yazdı. Grenfell Kulesinde kullanılan kaplamaların ucuz olması nedeniyle plastik malzemeden imal edildiği belirtiliyor. Plastik bazlı bu kaplamaların, ABD’de kullanımı yasak.