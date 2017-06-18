İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Londra'daki yangın sonrası en az 70 kişi kayıp!

İngiltere'nin başkenti Londra'da Grenfell Tower'da yaşanan yangında Londra itfaiyesinden yapılan son açıklamaya göre yangında en az 70 kişi kayıp...

18 Haziran 2017 Pazar 00:36
Londra'daki yangın sonrası en az 70 kişi kayıp!

Londra'daki 24 katlı Grenfell Tower'daki yangın sonrası devam eden arama çalışmalarına can kurtaran köpekler dahil oldu.

Londra itfaiyesi en az 70 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Kayıp 70 kişiyi ve aynı zamanda cesetleri bulmak içi köpekler binanın her yerini didik didik ediyor.

Köpeklerin giydiği botlarsa dikkat çekiyor. Yangın ve sonrasındaki söndürme çalışmalarında enkaza dönen binadaki cam ve benzeri yaralayıcı maddelere karşı köpeklere koruyucu botlar giydirildi.

Binada insanların giremediği yerlere girerek cansız bedenleri bulmaya çalışan köpekler binanın en üstüne kadar çıkmayı başardı. İtfaiye ekipleri ilk kez dün 24'üncü kata ulaşmıştı. 

Cesetler teşhis edilemeyecek durumda olabilir

Binada hayatta kalan kimsenin olmadığı açıklandı. 17'den 30'a yükselen ölü sayısının yüzü geçebileceği belirtiliyor. Cesetlerse teşhis edilemeyecek durumda olabilir.

Yangının başlama nedeni olduğu tahmin edilen buzdolabıyla ilgili iddialar da gündemde. Özellikle yalıtım konusuna değinen ve kaplamayı gerçekleştiren firmayı eleştiri yağmuruna tutan İngiliz basını, sadece 5 bin Sterlin farkla yapılacak yangına dayanıklı bir kaplamanın, bu kadar hayat kaybı olmasını elgelleyeceğini yazdı. Grenfell Kulesinde kullanılan kaplamaların ucuz olması nedeniyle plastik malzemeden imal edildiği belirtiliyor. Plastik bazlı bu kaplamaların, ABD’de kullanımı yasak.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 00:36
  1. Grenfell Tower
  2. Londra itfaiyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    1. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    2. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    3. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    4. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    5. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    6. Fotokapanla görüntülendiler
    7. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    8. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    9. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    10. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    11. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    12. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    13. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    14. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    15. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    16. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    17. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    18. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
    19. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
    20. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti