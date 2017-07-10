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Londra'da yangın!
Londra'nın Camden semtindeki Camden Lock Market'te çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
10 Temmuz 2017 Pazartesi 05:45
Yangın söndürme çalışması devam ederken polis bölgeyi güvenlik kordonu altına aldı.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 05:45
Londra'da yangın
londra
yangın
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