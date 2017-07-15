Londra'da PKK'lılar 15 Temmuz etkinliklerine saldırdı

Avrupalı Türk Demokratlar Derneği’nin (UETD) İngiltere şubesinin, Londra’nın Walthamstow semtinde 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlediği "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği, terör örgütü yandaşları tarafından engellenmek istendi.

Terör örgütü PKK sempatizanı yaklaşık 50 kişi, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Başkonsolos Çınar Ergin, Diyanet İşleri Müşaviri Mahmut Özdemir, UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya’nın yanı sıra yaklaşık 400 Türk vatandaşının katıldığı etkinliğin yapıldığı binaya girmek istedi.

POLİS MÜDAHALE ETMEKTE GECİKTİ

İngiliz polisi, etkinliğin yapıldığı belediye binasının önündeki bahçede toplanan terör örgütü yanlısı gruba uzun süre müdahale etmedi. Etkinliğe katılan Türk vatandaşları, PKK yandaşlarına müdahale etmeyen polise tepki gösterdi.

İKİ TÜRK VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütü yandaşı grup, binaya taş ve su şişesi gibi cisimler atarken, bir polis memuru atılan taşla bacağından yaralandı.

Etkinliğe katılanlar ile terör örgütü yandaşı grup arasında da kısa süreli arbede yaşandı. Polis, terör örgütü yandaşı gruptan 3, etkinliğe katılanlardan da 2 kişiyi gözaltına aldı.

Etkinlik daha sonra takviye polis ekibinin sevk edildiği binada gerçekleştirildi.

Vatandaşların binadan ayrılmasına izin vermeyen polis, etkinliğin yapıldığı bina etrafında önlemlerini arttırdı.

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Avrupalı Türk Demokratlar Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İlahilerin okunduğu, duaların yapıldığı etkinliğe tele-konferans yöntemi ile katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, birlik ve beraberlik mesajları verdi.