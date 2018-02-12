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Londra'da havalimanında bomba bulundu! Havalimanı uçuşa kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da City Havalimanı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulunması nedeniyle hava trafiğine kapatıldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 08:56
Londra'da havalimanında bomba bulundu! Havalimanı uçuşa kapatıldı

Uzmanlar, City Havalimanı pistinin yakınlarınki Kral 5. George Rıhtımı'ndaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu teyit etti.

Bombanın etkisizleştirilmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle, City Havalimanı uçuşlara kapatıldı ve bölgede geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 08:56
  1. city havalimanı
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