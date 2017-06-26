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Londra’da halk ayağa kalktı… Sokaklar savaş alanına döndü!

Siyahi İngiliz Edir Frederico Da Costa’nın polisin gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesi İngilter'nin başkenti Londra'yı sokalara döktü. Göstericilerle polis arasında çatışma çıktı, ateşler yakıldı, tuğlalar havada uçuştu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 11:55
Londra’da halk ayağa kalktı… Sokaklar savaş alanına döndü!

Gözaltına alındıktan 6 gün sonra geçen hafta hastanede yaşamını yitiren b,ir çocuk babası 25 yaşındaki Edir Frederico Da Costa'nın polis şiddeti sonucu öldüğünü savunan göstericiler, akşam  saatlerinde Londra'nın doğusundaki Stratford bölgesinde polisle karşı karşıya  geldi.

Daha sonra Stratford yakınındaki Forest Gate semtindeki polis karakolu  önünde toplanan göstericilerden bazıları karakola tuğla ve muhtelif cisimler fırlattı.

Çok sayıda gencin katıldığı gösterilerde "Adalet istiyoruz" ve "Edson için adalet" gibi sloganlar atıldı. Göstericiler karakol çevresinde de küçük ateşler yaktı.

Göstericilerin agresifleşmesiyle Londra polisi de bölgeye takviye çevik kuvvet ekipleri sevk etti.

Polisin helikopterlerle izlediği gösteride herhangi bir gözaltı  olmadı.

25 yaşındaki Da Costa 15 Haziran'da Londra'nın doğusunda aracının  içinde gözaltına alınmıştı. Polisin, gözaltı sırasında güç ve gaz kullandığı tespit edilmişti.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 11:55
  1. Londra
  2. Edir Frederico Da Costa
  • TugrulTugrul18 dk önce
    Bunun misillemesi amerika da polisle siyahlar arasında çatışma olarak kendisini gösterir.Orada da halk sokaklara çıkar. Yiyin birbirinizi ...
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