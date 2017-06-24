Londra'da 5 büyük binada yangın tahliyesi
Kentte yaklaşık 800 dairenin bulunduğu 5 yüksek bina, yangın tehlikesi nedeniyle tahliye edilecek.24 Haziran 2017 Cumartesi 00:01
Kentin kuzeyindeki Camden Belediyesi, geçen hafta yanan ve en az 79 kişinin hayatını kaybettiği sosyal konut Grenfell Tower'la aynı cephe kaplamasının kullanıldığı tespit edilen 5 binanın bu gece boşaltılacağını duyurdu.
Chalcots Estate adlı sitede yer alan 4'ü 22, biri 18 katlı toplam 5 binada yaklaşık 800 daire bulunduğu aktarıldı.
Tahliye kararının, bina sakinlerinin talebi üzerine itfaiye tarafından gerçekleştirilen incelemenin ardından alındığı açıklandı.