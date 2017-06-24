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Londra'da 5 büyük binada yangın tahliyesi

Kentte yaklaşık 800 dairenin bulunduğu 5 yüksek bina, yangın tehlikesi nedeniyle tahliye edilecek.

24 Haziran 2017 Cumartesi 00:01
Londra'da 5 büyük binada yangın tahliyesi

Kentin kuzeyindeki Camden Belediyesi, geçen hafta yanan ve en az 79 kişinin hayatını kaybettiği sosyal konut Grenfell Tower'la aynı cephe kaplamasının kullanıldığı tespit edilen 5 binanın bu gece boşaltılacağını duyurdu.

Chalcots Estate adlı sitede yer alan 4'ü 22, biri 18 katlı toplam 5 binada yaklaşık 800 daire bulunduğu aktarıldı.

Tahliye kararının, bina sakinlerinin talebi üzerine itfaiye tarafından gerçekleştirilen incelemenin ardından alındığı açıklandı.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 00:01
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