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Londra polisi yanlışlıkla Amerika'lı bankacıyı gözaltına aldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Putney köprüsünde koşuya çıkan kadını bir otobüsün altına iten şüphelinin Amerikalı bankacı Eric Bellquist olduğu iddia edildi. Video görüntülerinin kısa sürede gündeme oturmasının ardından gözaltına alınan Eric Bellquist olay anında ABD'de bulunduğunu söyleyerek iddiaları yalanladı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:49
Londra polisi yanlışlıkla Amerika'lı bankacıyı gözaltına aldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Putney köprüsünde koşuya çıkan bir kadının aniden bir otobüsün altına itilmesi anının görüntüleri, kısa süre içinde İngiliz basınında gündem olmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görüntülerdeki şahsın ABD'li bankacı Eric Bellquist olduğunu saptadı. Bunun üzerine gözaltına alınan Bellquist, olay anında ABD'de bulunduğunu iddia ederek, hakkındaki suçlamaları reddetti. İfadesini kanıtlayabilecek belgelere sahip olduğunu belirten 41 yaşındaki bankacı, daha sonra serbest bırakıldı. 

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KOMŞULARI ŞOKE OLDU

Sabah saatlerinde Londra'daki dairesinden polisler tarafından gözaltına alınan bankacının komuşları ise "Eric'in polis tarafından götürüldüğünü gördüğümüzde şoke olduk. Kendisi çok uysal ve asla agresif değildir. Her sabah koşuya çıkar ama böyle bir olayla bir ilgisinin olduğunu inanmıyoruz" dedi. 

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Karar

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:49
  1. İngiltere
  2. Londra
  3. köprü
  4. bankacı
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