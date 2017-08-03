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Londra Moda Haftası'nda Gaziantep rüzgarı esiyor

Gaziantep yöresine özgü, zarafetin ve estetiğin simgesi olan kutnu kumaşı, modacı Bora Aktaş tarafından Londra Moda Haftası'nda tanıtılacak.

03 Ağustos 2017 Perşembe 19:01
Londra Moda Haftası'nda Gaziantep rüzgarı esiyor

Kentte 16. yüzyıldan bu yana dokunan, bir dönem Osmanlı padişahlarının kaftanlarının da dikildiği bunun içinde "saray kumaşı" olarak da bilinen kutnu, İngiltere'nin Başkenti Londra'da 15 Eylül'de düzenlenecek olan "Londra Moda Haftası'nda" katılımcıların beğenisine sunulacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin'in girişimleri sonucu kente gelen modacı ve tasarımcı Bora Aksu, kutnunun ustaları ile görüştü, kutnunun yapılışını inceledi.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesinde basın toplantısı düzenleyen Başkan Şahin, kutnu kumaşının hem tarihi hem zerafetiyle dünyanın en önemli kumaşları arasında olduğunu ve bunu tanıtmak için çeşitli kampanyalar düzenlediklerini söyledi.

Kutnudan yapılacak kıyafetlerin Londra'da tanıtılmasının kendileri için büyük bir heyecan olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti.

"Bora bey gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli modacılardan biri. Kendisine  kutnuyu anlattığımda yerinde görüp incelemek istediğini söyledi ve bizi kırmayıp geldi. Kumaşlarımızı çok beğendi. İnşallah Eylül ayında Londra'da yapılacak moda haftasında kutnuyu en iyi şekilde tanıtacak. Moda haftasını bildiğiniz gibi binlerce gazeteci ve moda meraklısı takip ediyor. Kentimiz için mükemmel bir tanıtım olacak."

ORJİNAL RENKLER KULLANILACAK

Modacı Aksu da kutnu kumaşını çok beğendiğini ve dikim ve tasarım için şimdiden heyecanlandığını belirtti.

Eylül ayı içerisinde  düzenlenen Londra Moda Haftası'na her yıl katıldığını aktaran Aksu, "15-19 Eylül'de düzenlenecek olan moda haftasında bu yılda yerimizi alacağız. Dünyanın en önemli modacısı, stilistleri ve moda severler 1 hafta boyunca etkinliği ilgiyle takip ediyorlar. Burada düzenleyeceğimiz 2018 yazdefilesinde kutnu kumaşına hayat vereceğiz. Kutnunun orijinal renkleri olan koyu kırmızılar, mavi, pembe, turkuaz ve lila defilenin ana renk platini oluşturacak. Bu harika kumaşın tanıtımı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 19:01
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