Londra diken üstünde! Belediye binasını bastılar

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı binada Salı gecesi çıkan yangının ardından hükümet yetkilileri, kentte düzenlenen gösterilerle protesto ediliyor.

Sosyal medya platformları üzerinden organize olan binlerce kişi, Londra'nın merkezindeki İçişleri Bakanlığı önünde bir araya geldi. Gösteriye katılanlar, yangının çıktığı Grenfell Tower'ın güvenlik eksikleri bulunduğu iddiasına ilişkin hükümetten cevap beklediklerini belirtti. Olayın yaşandığı bölgenin sakinleri, binada yangına karşı yeterli önlemlerin alınmadığını öne sürerek, alarmların çalışmamasının yanı sıra binaya otomatik su püskürtme sistemleri kurulmamış olduğunu, bu nedenle de yetkililere öfke duyduklarını dile getirdi.

"HEMEN ŞİMDİ ADALET İSTİYORUZ"

Binanın sahibi Kensington Belediyesinin, bina sakinlerinin güvenlik şikayetlerine hiçbir zaman kulak vermediğini savunan göstericiler, "Hemen şimdi adalet istiyoruz." sloganı attı. Göstericiler, yetkililerden yangınla ilgili sorumluluk alınmasını, yangından sonra "kaybolanlar" hakkında bilgi verilmesini, mağdurların bir an önce Kensington bölgesindeki konutlara yerleştirilmesini ve ülkedeki yüksek katlı apartmanların güvenlik durumlarının gözden geçirilmesini talep etti.

İçişleri Bakanlığı yakınındaki Başbakanlık binasına doğru yürüyen kalabalık dolayısıyla kentin ana caddeleri arasında bulunan Whitehall Caddesi'ndeki trafik de bir süreliğine aksadı.

Gösterciler, buradan ünlü Trafalgar Meydanı'nı ve kentin en kalabalık caddelerinden Regent Street'ten geçerek, İngiliz yayın kurumu BBC'ye doğru ilerledi. Eylemciler, BBC stüdyosuna ulaşmadan önce kentin en kalabalık kavşaklarından Oxford Circus'ta yere oturdu. Oturma eylemi sebebiyle bölgedeki trafik akışı durdu.

OLAY YERİNDE PROTESTODA GERGİNLİK

Bugün öğleden sonra başlayan bir başka protestoda da çok sayıda kişi, yangının çıktığı Latimer Road semtini de barındıran Kensington Belediyesinin önünde toplandı. Buradaki bir grup öfkeli gösterici, belediye binasının içine girerek sloganlar attı.

Londra'nın merkezindeki protesto devam ederken, Kensington Belediyesindeki göstericiler de yangının çıktığı semte ilerleyerek, eylemlerine burada devam etti. Göstericiler burada, hükümetin ve belediyenin, mali durumu yerinde olmayan ve sosyal konutlarda yaşayanlara saygı duyması ve artık şikayetlerine kulak vermesini istedi.

Eylemdeki bazı protestocular, etrafı halen polis kordonuyla çevrili binaya doğru yöneldi. Polis barikatını aşan göstericilere polis müdahalede bulundu. Polisin müdahalesi sebebiyle göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından bölgeye takviye ekipler geldi.

Protestocuların birçoğunun öfkeli olması sebebiyle gösterilerde özellikle dayanışma mesajları verilerek tansiyonun azaltılması hedefleniyor.

HÜKÜMETTEN 5 MİLYON STERLİNLİK YARDIM SÖZÜ

Protestolar devam ederken İngiltere Başbakanı Theresa May de yangın mağdurları için 5 milyon sterlinlik yardım yapılacağını açıkladı. Yangından yaralı kurtulanları bu sabah hastanede ziyaret ettiğini belirten May, hükümetin binadan sağ çıkanların ihtiyaç duyduğu desteği derhal temin edeceğini söyledi. İngiliz lider, olayın mağdurlarına 5 milyon sterlinlik yardım sözü verirken, bu acil yardım paketinin yanı sıra daha başka neler yapılabileceği yönünde çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

May, dün yaptığı açıklamada, yangınla ilgili kapsamlı kamu soruşturması başlatılacağının sözünü vermişti.

ŞİKAYETLER GÖZARDI EDİLMİŞTİ

Bina sakinlerinin son 4 yılda konutta yangın güvenliği konusunda belediyeye çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu şikayetlerin binanın tadilatıyla ilgili raporda dikkate alınmadığı görülürken, buraya yakın zamanda yapılan teftişte de "güvenli" hükmü verildiği belirlenmişti.

İngiliz basını, binanın tadilatında kullanılan dış cephe kaplamasının yangına dayanıksız olduğunu, binayı yangına dayanıklı malzemeyle kaplamanın maliyetinin ise Kensington Belediyesine çıkan faturayı sadece 5 bin sterlin artıracağını bildirmişti.

Kensington Belediyesine ait 120 daireli sosyal konutta Salı gecesi çıkan ve saatler sonra kontrol altına alınan yangında 30 kişi yaşamını yitirdi. Olaydan bu yana kendisinden haber alınamayan 70 bina sakininin durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu "kayıpların" hayatlarından endişe edilirken, İngiliz yetkililer ölü sayısının artacağını aktarıyor.

Yetkililer ayrıca, çökme tehlikesi sebebiyle binada kalan bazı cesetlere ulaşmak için çabalarını sürdürdüklerini bildirirken, kimi cesetlerin ise teşhis edilemeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

İlk 4 katı ofis ve ortak alanlardan oluşan Grenfell Tower’ın ikametgahlara ayrılan 20 katında 400 ila 600 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Görgü tanıkları, yangının 4. katta bulunan dairedeki buzdolabının patlaması sonucu başladığını bildirmesine rağmen bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.