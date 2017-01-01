Lokum Evler'de yaşam başladı!

DKY İnşaat ve Metropolist Yapı ortaklığıyla, yürütülen Lokum Evler projesinde ilk anahtar teslimler gerçekleştirildi. Lokum Evler doğa ile iç içe olan peyzajı, son derece kullanışlı olan daire planları ve konumu itibariyle daire sahiplerinin büyük beğenisini topladı. 15 ila 19 katlı 7 bloktanve 742 adet konuttan oluşan Lokum Evler projesinde 117-154 metrekare arasında değişen 2+1 ve 3+1 daireler yer alıyor.

Doğaya dokunan optimum metrekarelerin, projeyle birlikte nefes alacak zengin bir peyzajla bütünleştiği sosyal alanlar, aile hayatına ve mahalle konseptine uygunluğu ile dikkat çekiyor.Hem salondan hem mutfaktan girişi bulunan balkon alanı, dairelere fazladan metrekare kazandırarak ekstra 1 oda kadar değerli bir alana sahip olunmasını sağlıyor.

Her yere yakın sakin bir yaşam…

Tuzla’nın Sabiha Gökçen Havalimanına komşu en gözde yaşam merkezi Aydınlı’da yer alan Lokum Evler lokasyon özelliğiyle de farklılaşıyor. Tuzla Sahiline 8, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 6, alışveriş merkezlerine 14, üniversiteler bölgesine 12 dakika mesafede bulunuyor. Lokum Evler, her yere kolay ulaşım imkanı sağlarken; projeye komşu koruluk alanla bütünleşen peyzajıyla doğayla iç içe sakin bir yaşam imkanı sunuyor.

Son daireler cazip fırsatlarla sahiplerini bekliyor

Aile hayatına yönelik planlanan, çocuk oyun alanları, doğa ile bütünleşen yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve seyir teraslarıyla zenginleştirilen peyzaj alanlarından oluşan sokak ve meydanları ile Lokum Evler’de son daireler sahiplerini bekliyor. Yıl sonuna kadar tüm dairelerin teslim edilmesi öngörülen projenin satışları proje alanındaki satış ofisinden yürütülüyor.

Daire Sahipleri Mutlu

1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan Lokum Rezidans ile başlayan teslimlerde, anahtarları teslim edilen daire sakinlerinin mutluluğu fotoğraf karelerine yansıdı. Projeden daire alan yatırımcılar %90’a varan oranlarda kazanç sağladı. Teslimler, 2+1 ve 3+1 dairelerin yer aldığı konut bloklarına ait parsellerle devam ediyor. Lokum Evler İncirli Taşlık (1 Parsel) 2017 Eylül Ayında, Narlı Taşlık (3 Parsel) 2017 Kasım ayında, Dutlu Taşlık (22 Parsel) 2018 Haziran Ayında teslim edilecek.