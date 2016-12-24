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Lokantaya denetime giden ekiplere 'kedi eti' şoku

Akçakale Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde Suriyeli sığınmacıların işlettiği iş yerinde kedi eti ile kaçak kesilmiş 400 kilogram et ele geçirildi.

Lokantaya denetime giden ekiplere 'kedi eti' şoku
Eklenme: 24 Aralık 2016, 04:00
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde zabıta ekipleri, Suriyeli sığınmacıların kaldığı Süleyman Şah Konaklama Tesisi yakınların bulunan Suriyeli sığınmacıların işlettiği 4 iş yerinde denetim yaptı.

KEDİ ETİ ÇIKTI

Ekipler, bir lokantada kedi eti, deri ve ayakları ile kaçak kesilmiş 400 kilogram et ele geçirdi.

İŞ YERLERİ MÜHÜRLENDİ

Etlere el koyan ekipler, iş yerlerini mühürledi, baraka türü olan iş yerlerini de kaldırdı.

"DENETİMLER DEVAM EDECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, halkın sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek "Zabıta ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam edecektir. Ayrıca bugün yapılan denetimlerde halk sağlığını tehdit eden yaklaşık 400 kilogram et ve balık imha edilerek Suriyelilerin lokanta olarak faaliyet gösterdikleri barakalar kaldırılarak haklarında yasal işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

 
EtiketlerTürkiyeŞanlıurfaAkçakalezabıtaSüleyman Şah
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