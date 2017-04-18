Lojmanlardan 'hayır' çıktı!

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL - Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan bazı subay, astsubay ve polislerin, ‘Abi’lerin talimatları doğrultusunda HDP’yi desteklediği ortaya çıkmasının ardından anayasa değişikliği oylamasında da Hayır cephesinde yer aldığı belirlendi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde askerin ve polisin oy kullandığı sandıkların birçoğunda hayır oyunda patlama yaşandı. Beşiktaş’ta bulunan Yenilevent Askeri Lojmanlarında Hayır oyu rekor kırdı. Yenilevent Askeri Lojmanları’nda kalan memurların 2701’i oyunu hayırdan yana kullanırken, 660 kişi ise tercihini evet yönünde yaptı.

DÜN HDP’YE BUGÜN HAYIR’A

7 Haziran 2015 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan asker ve polisin oy kullandığı sandıkların birçoğundan HDP’nin birinci parti çıkmasıyla dikkatleri üzerine çeken sandıklar, yine şaşırtmadı. Güçlü bir Türkiye’nin önünü açacak Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemini öngören tarihi referandumda Doğu ve Güneydoğu’da asker ve polis sandıklarında “Hayır”ın patlama yaptığı bildirildi.

DİYARBAKIR’DAKİ POLİS SANDIĞINDAN HAYIR ÇIKTI

Referandumdaki “Hayır” tercihi, Diyarbakır’daki polis lojmanlarında da birinci çıktı. Polis lojmanlarında kalanlar şehit Polis Mehmet Erçin Ortaokulu’nda oy kullandı. Polislerin oy kullandığı 2264 numaralı sandıkta evet tercihi; 154 oy alırken, hayır tercihine 166 oy çıktı.

Hakkâri’de asker ve polis lojmanlarında “Hayır” tercihi birinci çıktı. Polis ve memur lojmanlarında kalan memurlar, Sümbül Anadolu Lisesi ile Gazi mahallesi Kız Meslek Lisesi’nde oy kullandı. Sümbül Anadolu Lisesi’nde oy kullanan 215 polis ve asker Hayır oyu verirken, 74 memur ise Evet oyu verdi. Gazi mahallesi Kız Meslek Lisesi’nde ise oy kullanan 205 polis ve asker oyunu Hayır’dan yana kullanırken, Evet tercihine 79 oy çıktı.

YENİLEVENT’TE HAYIR REKOR KIRDI

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Yenilevent Askeri Lojmanlarında Hayır oyu rekor kırdı. Yenilevent Askeri Lojmanları’nda kalan memurların 2701’i oyunu hayırdan yana kullandı. Lojmandaki 660 kişi ise tercihini evet yönünde yaptı.

VAHİM TABLO

“HDP’ye oy verin” diyen paralel abilerin emrini dinleyerek HDP’ye çalışan subay, astsubay ve polis amirlerinin Güneydoğu Anadolu’da PKK’ya karşı nasıl mücadele edeceği merak ediliyor. Diyarbakır, Hakkari gibi illerde asker ve polis lojmanlarından çıkan sandık sonuçları, TSK ve Emniyette Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) hâlâ aktif olduğunu ortaya koyuyor.