“Lojistik Merkez Konya’nın potansiyelini ortaya çıkaracak”

Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla temeli atılacak olan Konya - Kayacık Lojistik Merkez’le ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, bugün itibariyle Lojistik Merkez projesinin Konya için olmazsa olmaz bir yatırım haline geldiğini söyledi. MÜSİAD Konya’nın kentin geleceğine ışık tutacak birçok projeye imza attığını vurgulayan Başkan Okka, “Uzun yıllardır çalıştığımız ve devlet projesi haline dönüşen Lojistik Merkez projemizle ilgili ilk kazmayı nihayet vuruyoruz. Bu adım MÜSİAD Konya ailesini oldukça memnun etmiştir” dedi.

Temeli atılacak olan Konya Lojistik Merkez projemizi 2005 yılında filizlendiğini kaydeden Okka, “Konya Lojistik Merkez projemizi hazırlayarak gerekli mercilere ilettik. TCDD, Konya’da Lojistik Merkez Projemizi 2005 yıllarında 300 bin metrekarelik bir alanda yatırım planına aldı. MÜSİAD Konya olarak süreci yakından takip etmek ve gerekli müdahalelerde bulunulması için Lojistik Komitemizi kurduk. 6. Dönem Başkanımız Dr. Lütfi Şimşek’in başkanlığında kurduğumuz komite 200’ün üzerinde ziyaret gerçekleştirdi. Komitemiz Konya’nın Lojistik Merkezine ihtiyacı olduğunu kapı kapı dolaşarak anlattı. Komitemiz, 300 bin metrekarelik bir alanın sadece yük indirme bindirme istasyonuna yeteceğini, ilerleyen dönemlerde bu alanın lojistik merkez olarak yetersiz kalacağını yaptığı çalışmalarla ortaya koydu. Konya’nın kanaat önderleriyle Ankara’da gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde Lojistik Merkezin büyütülmesi talebinde bulunduk. Ardından TCDD çalışmasını tekrar gözden geçirerek, Lojistik Merkez alanının önce 1 milyon metre kareye çıkartılması daha sonra ise 1 milyon 350 bin metre karelik bir alana çıkarma kararını aldı. Bu süreç içerisinde Lojistik Komitemiz önemli çalışmaların altına imza attı. Çok sayıda toplantı ve konferanslar düzenledik. Bunlara örnek verecek olursak; Konya’da dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu beyin de katılımıyla Lojistik Türkiye İstişare Toplantısını gerçekleştirdik. Daha sonra MEVKA’nın da desteği ile ‘TR 52 Konya- Karaman Bölgesi Lojistik Strateji Planı Ön Hazırlık Raporunu’ yayınladık. Mersin’de Dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mersin, Konya, Karaman Valileri ile bu 3 ilin milletvekilleri, Belediye Başkanları ve işadamlarının katılımlarıyla Konya-Karaman-Mersin Lojistik Buluşmasını gerçekleştirdik. Bu toplantılarla sınırlı kalmayarak projemizin hayata geçmesi için çalışmalarımızı sürdürdük. Süreç beklediğimizden de uzun oldu. Bu süreç bizleri umutsuzluğa sürüklemedi. Merakla beklediğimiz haber ise Aralık 2016 tarihinde geldi. Kentimize büyük katkı sağlayacak olan Konya Lojistik Merkezi’nin ihalesi gerçekleştirildi. Temeli atılacak olan Lojistik Merkez Projesi, sadece Konya’nın değil bölgemizdeki tüm şehirlerin ihracatını artıracaktır.Projenin başlangıcından itibaren bugüne kadar emeği geçen ve tüm çalışmalarında eşitlik ilkesi ile Konya’nın menfaatlerini göz önünde bulunduran MÜSİAD Konya önceki Dönem Başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve komitede görevli arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca, projenin hayata geçmesinde büyük katkısı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım beye, Bakanlarımıza, Valilerimize, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, Oda ve Dernek Başkanlarımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, başta şahsım olmak üzere MÜSİAD Yönetim Kurulum ve üyelerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. MÜSİAD Konya olarak bundan sonra da aynı düşüncelerle hareket etmeye devam edeceğiz. Amacımız; Konya’nın gelişimine katkı sağlayıp, gelişme hızına ivme kazandırmaktır” diye konuştu.