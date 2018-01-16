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Lojistik hizmetler ihracatı 2023’te 50 milyar $ olacak

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu, bugün 15 milyar dolar olan lojistik hizmet ihracatının 2023 yılında 50 milyar doları aşacağını bildirdi.

16 Ocak 2018 Salı 09:17
Lojistik hizmetler ihracatı 2023’te 50 milyar $ olacak

UND’den yapılan açıklamaya göre, UND Yönetim Kurulu, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’ı ziyaret etti. Kurul, lojistik hizmet ihracatının artırılması amacıyla Eximbank tarafından lojistik sektörünün bilgilendirilmesi ve desteklenmesi konusunda verdiği desteklerden dolayı Yıldırım’a teşekkür etti. Çetin Nuhoğlu, ziyarete ilişkin değerlendirmesine, lojistik sektörünün Türkiye’nin dış ticareti için stratejik önemi bulunduğunu dile getirdi. Hükümetin son yıllarda hizmet ihracatına özellikle de lojistik hizmet ihracatına gereken desteği verdiğini bildiren Nuhoğlu, Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kurulması, lojistik sektörüne Turquality ve marka desteğinin sağlanması, hizmet fuarlarına katılımın destek kapsamına alınması, ilk kez 2023 Hizmet İhracat Stratejisi belirleme çalışmalarına başlanması, 500 büyük hizmet ihracatçısının tespiti ve ödüllendirilmesinin bu katkılardan bazıları olduğunu aktardı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 09:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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