Loic Remy'den Galatasaray açıklaması!

Trabzonspor'un da gündeminde olan Fransız golcü Loic Remy'nin, vatandaşı Gomis'i arayarak Galatasaray hakkında bilgi aldığı ve sarı kırmızılı takıma gelmek için çok istekli olduğu iddia edildi.

REMY: GALATASARAY CAZİP BİR KULÜP

Las Pasmas'ta sıkıntılı günler geçiren 31 yaşındaki golcü, Gomis ile görüşmesinde, "Galatasaray'ın bana ilgisini duyuyorum. Umarım doğrudur. Büyük hedefleri olan, her yönüyle bir oyuncu için cazip bir kulüp. Benim için yeni bir sayfa olabilir." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

GOMIS: HAYATIMIN EN DOĞRU KARARI

Gomis ise vatandaşının bu sözlerine "Galatasaray'da bildiğinden çok fazlası var. Hayatımın en doğru kararlarından birini buraya gelerek verdim. Sen de gelirsen aynı hisler içerisinde olacaksın" dediği belirtildi.

REMY İKİ MEVKİLİK TRANSFER OLACAK

Galatasaray'da gündem şu an sol bek olsa da, teknik ekip hem forvet hem de sol önde oynayabilecek bir futbolcu istiyor. Gomis'e alternatif olabilecek potansiyelde görünen ayrıca kanatlarda son derece etkili olan 31 yaşındaki futbolcuya bu nedenle sıcak bakıldığı bildirildi. (Milliyet)