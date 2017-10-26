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Logonun nereden alındığını açıkladı

İYİ Parti'nin logosuyla ilgili tartışmalara, partinin kurucularından olan Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, yanıt verdi.

26 Ekim 2017 Perşembe 11:45
Logonun nereden alındığını açıkladı

Meral Akşener liderliğinde kurulan yeni partinin önde gelen isimlerinden Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, yeni partinin logosu için yapılan tartışmalara dair açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan ve üzerinde Kayı Boyu işaretinin bulunduğu tarihi eserin fotoğrafını paylaşan Halaçoğlu, “İYİ Parti ve amblemi için bir sürü ipe sapa gelmez yakıştırmalar yapılıyor. Kendi kültüründen haberi olmayanlara. Peki buna ne diyeceksiniz?” diye yazdı.

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 11:45
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  • hercaihercai37 dk önce
    Iyi tamam da, Kayi boyunun amblemini ne hakla kulllaniyorsunuz? Turkler tarihini biliyor, ama siz o amblemi kullanarak duygu somurusu yapiyorsunuz. Ustelik, partinizin kime calistigi da malum!
  • AbdullahAbdullah49 dk önce
    Dalga geçenlere kapak olmuş. Ayrıca maklube sofrasından kalkamayanların aklına maklube gelmesi de normal bir durum.
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