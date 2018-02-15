Liverpool,Porto'yu darmadağın etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto taraftarı önünde, İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşı karşıta geldi. Liverpool, 90 dakika sonunda deplasmanda Porto'yu 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Liverpool'a Porto karşısında galibiyeti getiren golleri 25. dakikada, 53. dakikada ve 85. dakikada Sadio Mane, 29. dakikada Mohamed Salah, 69. dakikada Roberto Firmino kaydetti.

Liverpool, bu galibiyetle rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool 6 Mart tarihinde Porto'yu Anfield Road'da konuk edecek.