Liverpool rakibine aman vermedi!

Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool sahasında Stoke City'i 4-1 mağlup etti. 13. dakikada kırmızılı takım Walters'ın golüyle geriye düştü. Daha sonra 35. dakikada Lallana, 44. dakikada da Firmino ile 2-1 öne geçmeyi başardı ve ilk devreyi üstün olarak tamamladı. Karşılaşmanın 59.dakikasında da Giannelli Imbula, kendi kalesine gol attı. 70. dakikada da Sturridge ile skoru 4-1 yaptı. Bu sonuçla Liverpool puanını 40 yaparak ikinci sıraya yükselirken, Stoke City ise 21 puanda kaldı.
Eklenme: 28 Aralık 2016, 10:26
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