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Liverpool, Coutinho forması getiren taraftarlara ödeme yapacak

Liverpool, 160 milyon euroya sattığı Coutinho'nun formalarını geri getiren taraftarlara 50 pound ödeme yapacak.

07 Ocak 2018 Pazar 21:07
Liverpool, Coutinho forması getiren taraftarlara ödeme yapacak

Liverpool, 160 milyon euroya sattığı Phillippe Coutinho için için ilginç bir uygulamaya gidiyor. Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada 2017-2018 sezonuna ait Coutinho yazılı formalarını kulübe getiren taraftarlara 50 pound ödeme yapılacak.

İsteyenlerden ise yeni alacakları ürünlerden 50 pound tutarındaki ücret düşülecek. Avrupa'da ilk kez hayata geçirilecek uygulamanın 13 Ocak - 31 Mayıs tarihlerini kapsadığı belirtildi.

TARAFTARLAR FORMALARI YAKMIŞTI

Coutinho'nun transferinin ardından bazı Liverpool taraftarları, Brezilyalı oyuncunun formasını yakmıştı.

Liverpool kulüp mağazalarında formalar 68 pound'dan satılıyor. Üzerinde Şampiyonlar Ligi amblemi bulunan formaların fiyatı ise 75 pound.

 

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 21:07
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