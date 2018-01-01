Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Listeler belirlendi! Bilirkişiler görevde

Adli ve idari yargı mercileri, ilk kez uygulanan ve zorunlu hale getirilen eğitimleri tamamlayan 25 bin 523 bilirkişi, bugün itibarıyla göreve başladı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:55
Listeler belirlendi! Bilirkişiler görevde

Zorunlu hale getirilen eğitimleri tamamlayan, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde görüşüne başvurulacak 25 bin 523 bilirkişi, bugünden itibaren göreve başladı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığınca, bilirkişilerin niteliklerine, eğitimine, seçimine ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirleyen Bilirkişilik Kanunu'nun uygulanmasına başlandı.

Bilirkişiliğin kurumsal yapıya kavuşmasını hedefleyen kanun çerçevesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı, bilirkişiler için zorunlu hale getirilen temel eğitimi verecek kurumları belirledi.

Bilirkişi olmak isteyenler, belirlenen kurumlarda 16'sı teorik, 8'i uygulamalı olmak üzere 24 ders saatinden oluşan eğitimleri aldı.

Temel eğitimleri tamamlayarak eğitim kurumlarından belgelerini alanlar, bilirkişi olmak için başvuruda bulundu.

Bilirkişilik hizmetlerinin mevzuata uygun yerine getirilmesini sağlamak, bilirkişileri kabul etmek, sicil ve listeye kaydetmek amacıyla oluşturulan Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulları, yetki çevrelerindeki adli ve idari yargı mercileri, icra ve iflas müdürlükleri, tüketici hakem heyetleri tarafından yapılacak görevlendirmelere ilişkin "2018 Yılı Bölge Bilirkişi Listeleri"ni oluşturdu.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 12:55
  1. Adalet Bakanlığı
  2. Bilirkişilik Kanunu
  3. Bilirkişilik Daire Başkanlığı
  4. Bilirkişi
  5. adli ve idari yargı mercileri
  6. icra
  7. 2018 Yılı Bölge Bilirkişi Listeleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'
    1. 'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'
    2. Listeler belirlendi! Bilirkişiler..
    3. Ekmekte yeni dönem başladı
    4. Diyanet'ten dev alım! Binlerce..
    5. Yerli otomobil için ilk tarih verildi
    6. İşsizlik maaşı belli oldu
    7. İran'da ABD'nin istediği oluyor! Sayı..
    8. '42 asgari ücretle sıfır otomobil..
    9. ABD'de yılın ilk saldırısı: Ölüler var
    10. Yunanistan'daki FETÖ'cülerle ilgili..
    11. Türkiye'nin önemi artıyor, merkez olacak
    12. ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü!
    13. İstanbul’u böyle göremezsiniz… Sadece..
    14. Yurt dışındaki yüksek telefon..
    15. Terör örgütü PKK'nın yeni taktiği..
    16. Çin’de minibüs denize düştü: 7 kişi öldü
    17. Bartın’da ağabeyini av tüfeğiyle vurdu..
    18. Erzurum'a yeni yılda lapa lapa kar yağdı
    19. Elazığ’da traktör kazası:1 kişi öldü
    20. Fenerbahçe sol bekini buldu!
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    "İsrail diye bir devlet yok"
    "İsrail diye bir devlet yok"
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?
    Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?
    Yeni yılda artık satılmayacak
    Yeni yılda artık satılmayacak