Listede şaşırtan detay… Vergi rekortmenleri belli oldu!

Türkiye'nin yeni vergi rekortmenleri 2017 listeleri Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) istatistikler bölümünde açıklandı. Kurumlar vergisi rekortmenler listesinin ilk sırasında isminin açıklanmasını istemeyen bir kurumun yer alması şaşırttı. Bu kurumun ödediği vergi miktarı da belirtilmedi.

Gelir vergisi rekortmenleri arasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk dörtte aynı isimler yer aldı. Semahat Arsel 46.885.202,91 lira tutarında vergi ödeyerek birinci oldu.

Listede 45.173.554,47 TL ödeyen Mustafa Rahmi Koç ikinci, 33.500.757,92 TL ödeyen Şarık Tara üçüncü, 28.660.951,69 TL vergi ödeyen Suna Kıraç ise dördüncü oldu. Açıklanan listede 5-6-7-8'inci sıradaki vergi rekortmenlerinin isimleri ise gizli tutuldu.

Acun Ilıcalı listeye bu yıl 38'inci sıradan 7.230.119,35 TL tutarındaki vergi ödemesiyle girerken Cem Yılmaz ödediği 4.712.274,61 TL vergi miktarı ile listede 89. sırada yer aldı.

Gelir vergisi rekortmenleri arasında 53 kişi ise isminin gizli kalmasını istedi.

İSMİNİ AÇIKLAMAYAN KURUM BİRİNCİ OLDU

Gelir Vergisi rekortmenleri listesi dışında 2016 yılında vergi beyanında bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin yer aldığı kurumlar vergisi mükellefleri de açıklandı. 2016 yılına ilişkin kurumlar vergisi listesinde birinci sırada ismini açıklamayan bir kurum bulunuyor. Bu kurumun ödediği vergi miktarı da belirtilmedi.

Kurumlar vergisi rekortmenler listesinde geçen yıl 22 kurum isminin gizli kalmasını istemişti bu yıl bu sayı 27'ye çıktı.

2016 yılının kurumlar vergisi rekortmenler listesinin ilk 10 sırasında ise bankalar yer aldı. İsmini açıklamayan rekortmenin ardından Ziraat Bankası 1.863.822.027,12 lira vergi ödemesi ile ikinci, Merkez Bankası 1.625.060.930,11 lira vergi ödemesi ile üçüncü olurken sıralama Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Halkbankası şeklinde devam etti.

Geçen yıl 5. sırada yer alan Turkcell 2016 yılı listesinde 48. sıraya, 11. sırada olan Türk Telekom da bu yıl 13. sıraya geriledi.