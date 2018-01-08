Liseye girişte 3 çemberli sistem!

Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin "Oturduğu yere göre her öğrenci için adresinin etrafında üç çember oluşturuyoruz. Üç de okul türümüz var. Meslek, İHL, ve Anadolu lisesi. Tüm çocukları istedikleri okula göndereceğimizi taahhüt ediyoruz" dedi.

İşte Tekin'in Akşam gazetesine yaptığı açıklamaların ilgili kısmı:

“ADRESİNE GÖRE 3 ÇEMBER OLUŞTURACAĞIZ”

Bütün çocuklarımız için tercih ekranları elektronik ortamda oluşacak. Bütün okullarımızı belli standarta getirdik. Öğretmen doluluk oranlarını eşitledik, fiziksel anlamda binaların ihtiyaçlarını giderdik. Ortaokullarda adrese dayalı nüfus kayıt sistemi var. Oturduğun mahalle veridir benim için. Peki, çocuğunu buradaki ortaokula değil de özel okula gönderen veliler ne yapacak? Onlar için de diyorum ki ben oturduğun yere bakarım. Bu veri etrafında her öğrenci için 3 çember oluşturuyoruz. 3 okul türümüz var. Meslek, İmam Hatip ve Anadolu Lisesi. Her bir çember bu üç okulun bulunduğu bir daireyi kapsıyor. Öğrencinin karşısına bu tercih çıktı. 5 tercih yapacak. Burada çocuk yerleşemeyebilir diye düşünürsünüz. O zaman size ikinci bir çember sunuyoruz. Yarıçapı büyüyor ama adresine ikinci derecede yakın üç tane okul sundum size. Sonra bir çember daha çiziyorum. Çemberin çapı biraz daha büyüdü orada da üç tane okul var. Sizin çocuğunuz herhangi bir Anadolu lisesine gitmek istiyor. Birincisi X, ikinci çemberdeki Y, üçüncü çemberdeki Z Anadolu Lisesi. Çocuk mutlaka bu okullardan birine yerleşecek çünkü biz adresleri, liselerin kayıt bölgelerini oluştururken o bölgedeki yaşayan vatandaş sayısı o bölgedeki ortaokullar 8. sınıftaki öğrenci sayısını hep bu okullarla eşleştirdik

“MUTLAKA BİRİNE YERLEŞTİRECEĞİMİZİ TAAHHÜT EDİYORUZ.”

Birincisi diyebilir ikincisi diyebilir belki ama üçüncüsüne mutlaka yerleştiriyoruz. 5 tane tercih yapacak. Tercih edeceği 9 tane okul. 3’ü meslek lisesi üçü imam hatip lisesi üçü de Anadolu Lisesi. Çocuk hangisini istiyorsa yazacak. Herhangi bir çocuğu zorla imam hatipe göndermek diye bir seçenek yok. Mutlaka da birine yerleştireceğimizi taahhüt ediyoruz.

“ 1 MİLYON 100 BİN ÖĞRENCİ SINAVA İHTİYAÇ DUYMAYACAK”

Her bir sınıftaki öğrenci sayısı 1 milyon 200 bin civarında. Bunun bir milyon 100 bin tanesi herhangi bir sınava ihtiyaç duymaksızın bir liseye yerleşecek. Sadece yüz bin kişilik kontenjan sınavla öğrenci alacak. Tablo böyleyken liselere geçişte sınav var demek doğru değil. Büyük pasta sınavsız. Bütün kurguyu liselere geçişte sınavsızlık esasına oturttuk ama belli liseler için şimdi şu eleştiriyi yapabilirsiniz. Denebilir ki ‘herkesi adrese göre yerleştirdiğinizde güzel sanatlar lisesine, spor lisesine nasıl öğrenci seçeceksiniz?’ Biz orada şunu ayırdık. Belli okulların şu anda programlarında farklılaştırılmış unsurlar var. Mesela bir Anadolu Lisesi genel program uyguluyor ama Fen Lisesi ayrı bir program uyguluyor. Sosyal Bilimler Lisesi ayrı yani genel düzenlemenin dışında onlara tanınmış haklar var. Proje okulları dediğimiz okullar var.