Liseye geçiş sınavının tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınavın 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakanlığın internet sitesinde, 2018 sınav uygulama takvimi yayımlandı. Buna göre, merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan takvime göre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı da (İOKBS) 3 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

SINAV İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK

2 Haziran’da yapılacak sınav sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak. Öğrencilere iki ayrı kitapçık ve iki ayrı cevap kağıdı verilecek. Sözel bölüm 20 Türkçe, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile 10 yabancı dil olmak üzere 50 sorudan oluşacak. Bu bölümün süresi 75 dakika olacak. Sayısal bölümde 20 fen, 20 matematik olmak üzere 40 sorudan oluşacak ve 60 dakika süre verilecek.