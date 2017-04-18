Liseli kız 3. kattan atladı

Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi olan D.A., 100. Yıl Mahallesi’nde 3’üncü kattaki evlerinin balkonundanatladı. Apartman sakinlerinin haber verilmesiyle olay yerine gelensağlık ekipleri, kalça kemiği kırılan kız öğrenciyi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak, tedavi altına aldı. D.A.’nın erkek arkadaşından ayrıldığı için bunalıma girdiği ve atlamadan önce erkek arkadaşını arayarak intihar edeceğini söylediği ileri sürüldü.

Polis, D.A.’nın erkek arkadaşını ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.