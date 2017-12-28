Liselere yerleştirme sınavı örnek soruları açıklanıyor
Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular, saat 15.00'te "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak.28 Aralık 2017 Perşembe 11:43
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek soruları bugün kamuoyuyla paylaşacak. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, örnek soruların bugün saat 15.00'te "@tcmeb" Twitter hesabı ile "http://meb.gov.tr" adresinden paylaşılacağı bildirildi.