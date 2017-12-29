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Liselere geçiş sınavı tarihi belli oldu
Merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınavın 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirileceği bildirildi.
29 Aralık 2017 Cuma 22:06
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