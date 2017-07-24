Lise öğrencisinden örnek davranış

Oğuzlar Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Yılmaz Eren, ilçede bulunan şehit mezarlarının baş tarafında içerisinde Kur’anı kerim, Yasin-i Şerif ve Türk Bayrağı bulunan özel bir kabinler yaptı.

Proje için belediyeye başvurarak Mezarlıklar Müdürlüğünden izin alarak, Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş’in desteğiyle şehit mezarlarına özel kabinler hazırlamak için harekete geçti. Kabinleri suya, sıcağa ve soğuğa dayanıklı olacak şekilde tasarlayan Eren, kabinlerin yerle temasından etkilenmemesi ve içerisinde Kuran-ı kerim olduğu içinde yerden yarım metre yüksekliğinde bir beton üzerine kabinleri yerleştirdi.

Belediye Başkanı Orhan Ateş ile birlikte şehit mezarlarını ziyaret eden lise öğrencisi Yılmaz Eren, Türkiye genelinde örnek olabilecek projenin amacının “İnsanların şehitlerimizi ziyaret ederek onların adlarına Yasin, Kuran ve dua okumalarını sağlamak” sözleriyle açıkladı.

Şehitlerin unutulmaması için böyle bir projeye imza attığını dile getiren lise öğrencisi Eren, “Amacım şehit ailelerinin yalnız olmadığını göstermek. Onlara destek olmak amacıyla başlattım. Bunu Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş’in yardımıyla gerçekleştirdik. Bu projemizi diğer illerde ve ilçelerdeki şehit mezarlarında da gerçekleştirmek için çalışacağız. Emek vereceğiz. Bu konuda devlet büyüklerimizin desteğini bekliyoruz. Şehitlerimizi bir gün değil her gün hatırlamalıyız. Şehit mezarlarımıza gelen herkes buradan Kur-an-ı kerim veya Yasin-i şerif kitabını alarak şehitlerimizin ruhuna okuyabilecek” dedi.

“Ne mutlu bizlere ki sizin gibi gençler yetiştirmişiz”

Lise öğrencisi Yılmaz Erenle ziyaret ettiği şehit mezarlarında projenin ilk kez Oğuzlar’da başlatılmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getiren Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş de, “Şehitlerimiz adına güzel bir çalışmaya imza attınız. Ne mutlu bizlere ki sizin gibi gençler yetiştirmişiz. Annene, babana ve büyüklerine teşekkür ediyoruz. Sizinle bir Oğuzlarlı olarak gurur duyuyoruz. Bu tür çalışmalar da her zaman maddi ve manevi desteğe vermeye hazırım.” dedi.

Daha sonra yanında getirdiği Türk bayrağını öperek alnına götüren Başkan Ateş, Eren’e ay yıldızlı bayrak, Kuran-ı kerimi ve Atatürk’ün maketini hediye etti.